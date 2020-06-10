Телеведущая ответила на обвинения актрисы из "Универа"

Виктория Боня оказалась в центре очередного скандала. Бывшая участница "Дома-2" раскритиковала Настасью Самбурскую после ее намека на то, что звезда злоупотребляет услугами косметологов. Ответ актрисе из "Универа" Боня опубликовала в соцсети.

Телезвезда записала видео, в котором опровергла отсутствие у себя мимики. Виктория продемонстрировала, что легко может менять выражение лица, а критику Настасьи назвала необоснованной.

Боня заявила, что для нее актриса – это человек, который способен управлять своей мимикой: тренировать новую или отключать совсем. Телеведущая подчеркнула, что ее отсутствие кроется не в пластике и подтяжках, а в работе над собой.

По словам звезды "Дома-2", профессиональные актрисы тренируют новое выражение лица перед каждой ролью, пишут "7 дней". Сама экс-участница телестройки свою страницу в "Инстаграм" закрыла.

"Так что учитесь быть актрисой, а не актрисулькой из сериалов, которая может делать только одну и ту же мимику быдло-лица", – заключила Боня.

В конце своего обращения она прикрепила ролик, где Самбурская пародирует телеведущую, которая с трудом говорит из-за уколов и подтяжек. Видео опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".

Пародию на Боню звезда "Универа" записала несколько дней назад в инстаграм-историях.

Ранее Виктория Боня ответила на критику своей фигуры.