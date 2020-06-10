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Россияне взбесились из-за интимного видео Рапунцель из "Дома- 2"

Россияне взбесились из-за интимного видео Рапунцель из "Дома- 2"
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Интернет-пользователи не поняли, зачем показывать глубоко личное на всю страну

Ольга Рапунцель, участница нашумевшего шоу "Дом 2" на телеканале ТНТ, готовится стать мамой не в первые. Подготовку к этому значимому событию показали в соцсетях. Судя по опубликованному видео, девушка вот-вот родит. Однако интернет-пользователи осудили такой откровенный шаг. 

Ролик из родильного зала опубликовали на официальной странице скандального телепроекта в "Инстаграм". На нем Ольга покачивается на фитболе, вызывая роды. Рядом с девушкой и ее муж, Дмитрий Дмитренко. Он заботливо держит Рапунцель за талию и помогает правильно выполнять упражнение.

Также на кадрах появляется и гинеколог Ольги, которая внимательно контролирует процесс и успокаивает девушку. Поклонникам пары такой контент пришелся по душе. В комментариях они стали желать удачи Ольге, писать слова поддержки и пожелания "показать роды в прямом эфире". Но нашлись и те, кто такой смелый пост не оценил.

"Ничего личного не осталось! Все напоказ за деньги, зачем показывать на всю страну самое сокровенное и личное?", "Зачем это выкладывать?", "Ну почему вызывает их показуха ржач, ну даже один вид отвращает, взрослые вроде, но тупость зашкаливает", – возмутились подписчики под видео.

К слову, у Дмитренко и Рапунцель уже подрастает дочь Анастасия.

Юлия ЕВГРАФОВА

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