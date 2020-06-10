Курбан Омаров показался подписчикам в странном виде

Муж Ксении Бородиной накануне не на шутку испугал подписчиков заявлением о возможном расставании с возлюбленной. Курбан Омаров разместил на своей странице свежий снимок. Он предстал перед фолловерами перемазанным грязью и снабдил пост тревожной подписью.

Оказалось, супруг ведущей "Дома-2" отправился ненадолго покататься на квадроцикле, а в итоге вернулся домой только через час и весь перемазанный. Известно, Ксения Бородина очень щепетильно относится к чистоте.

"Я конечно еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется" – написал под постом Курбан.

Судя по всему, после своей выходки мужчина уже подготовился к большому нагоняю от супруги.

Кроме того, внимательные подписчики заметили, что модная футболка Курбана вряд ли подлежит восстановлению, что также может расстроить Ксению. Впрочем, большинство поклонников с юмором отнеслись к публикации.

"Вы ее сходу обнимите", "Скажите, грязь лечебная, все так задумано", "Домработница уберет", "Засохнет и отвалится" – шутят комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о сомнительном поступке Ксени Бородиной – она унизила экс-участницу "Дома-2" и обозвала ее мышью.