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Муж Ксении Бородиной накануне не на шутку испугал подписчиков заявлением о возможном расставании с возлюбленной. Курбан Омаров разместил на своей странице свежий снимок. Он предстал перед фолловерами перемазанным грязью и снабдил пост тревожной подписью.
Оказалось, супруг ведущей "Дома-2" отправился ненадолго покататься на квадроцикле, а в итоге вернулся домой только через час и весь перемазанный. Известно, Ксения Бородина очень щепетильно относится к чистоте.
"Я конечно еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется" – написал под постом Курбан.
Судя по всему, после своей выходки мужчина уже подготовился к большому нагоняю от супруги.
Кроме того, внимательные подписчики заметили, что модная футболка Курбана вряд ли подлежит восстановлению, что также может расстроить Ксению. Впрочем, большинство поклонников с юмором отнеслись к публикации.
"Вы ее сходу обнимите", "Скажите, грязь лечебная, все так задумано", "Домработница уберет", "Засохнет и отвалится" – шутят комментаторы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о сомнительном поступке Ксени Бородиной – она унизила экс-участницу "Дома-2" и обозвала ее мышью.
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