Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Сегодня еще одна пара разойдется": муж Бородиной обратился к народу

"Сегодня еще одна пара разойдется": муж Бородиной обратился к народу
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Курбан Омаров показался подписчикам в странном виде

Муж Ксении Бородиной накануне не на шутку испугал подписчиков заявлением о возможном расставании с возлюбленной. Курбан Омаров разместил на своей странице свежий снимок. Он предстал перед фолловерами перемазанным грязью и снабдил пост тревожной подписью.

Оказалось, супруг ведущей "Дома-2" отправился ненадолго покататься на квадроцикле, а в итоге вернулся домой только через час и весь перемазанный. Известно, Ксения Бородина очень щепетильно относится к чистоте.

"Я конечно еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется" – написал под постом Курбан.


Судя по всему, после своей выходки мужчина уже подготовился к большому нагоняю от супруги.

Кроме того, внимательные подписчики заметили, что модная футболка Курбана вряд ли подлежит восстановлению, что также может расстроить Ксению. Впрочем, большинство поклонников с юмором отнеслись к публикации.

"Вы ее сходу обнимите", "Скажите, грязь лечебная, все так задумано", "Домработница уберет", "Засохнет и отвалится" – шутят комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о сомнительном поступке Ксени Бородиной – она унизила экс-участницу "Дома-2" и обозвала ее мышью.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Справедливые" выплаты: что поправки к Конституции изменят для пенсионеров

Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Взрыв хохота: свежие анекдоты на 10 июня

Актуальные приколы от "Утро.ру" помогут начать день бодро и весело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей