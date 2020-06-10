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Скандальная звезда Дома - 2 родила второго ребенка

Ребенок появился чуть раньше срока

Ольга Рапунцель родила девочку. Роды проходили в роддоме ЦКБ управления делами Президента РФ. 

Ради рождения второго ребенка звезде Дома-2 пришлось прилететь с Сейшельских островов. Все время в больнице с ней находился муж Дмитрий Дмитренко. Как сообщает "СтарХит", девушка вместе с ребенком чувствуют себя хорошо. 

Сейчас она отправится в непродолжительный декретный отпуск, после которого вернется на проект. 

Ранее за Ольгу Рапунцель раскритиковали за слишком откровенное видео с процессом родов.

Евгения НАГОРСКАЯ

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