Ребенок появился чуть раньше срока

Ольга Рапунцель родила девочку. Роды проходили в роддоме ЦКБ управления делами Президента РФ.

Ради рождения второго ребенка звезде Дома-2 пришлось прилететь с Сейшельских островов. Все время в больнице с ней находился муж Дмитрий Дмитренко. Как сообщает "СтарХит", девушка вместе с ребенком чувствуют себя хорошо.

Сейчас она отправится в непродолжительный декретный отпуск, после которого вернется на проект.

Ранее за Ольгу Рапунцель раскритиковали за слишком откровенное видео с процессом родов.