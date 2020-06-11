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Вспышку коронавируса Дарья Пынзарь с семьей переживает в Турции. Звезда телестройки снялась на море в бикини. Фотографию она выложила в "Инстаграм".
В кадре блондинка позирует в купальнике оранжевого цвета с трусами-ниточками. Бывшая участница "Дома-2" придерживает руками соломенную шляпу на фоне безлюдного пляжа.
Пынзарь сообщила подписчикам, что чувствует себя бодрой и полной энергии, несмотря на ранний подъем. Телезвезда также рассказала, что ей с детьми предстоит поездка в их любимое место. Позже в инстаграм-историях девушка опубликовала видео из парка аттракционов.
Подписчики поддержали блондинку и написали в комментариях, что тоже страдают из-за ранних подъемов. Одни встают на работу, других будят дети или питомцы. Фотографию звезды "Дома-2" тоже не обделили вниманием: "Отлично выглядишь", "Красотка".
Ранее Дарья Пынзарь снялась в расстегнутом комбинезоне.
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