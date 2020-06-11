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Поющая ведущая Ольга Бузова и ее коллега по цеху Любовь Успенская вновь эпатировали публику. На этот раз знаменитости решили не скрывать своих теплых чувств и поцеловались прямо на камеру.
На кадрах Успенская рассказывает, что приехала в гости к Бузовой, чтобы побыть с ней и поддержать. Две звезды тепло улыбаются друг и другу и периодически обнимаются. При этом Любовь Успенская старается быть поближе к лицу Ольги Бузовой.
Телеведущая, в свою очередь, признается, что готова делиться с королевой шансона своей энергией.
"Ты такая крутая! Я тебя люблю!" – рассказывает о своих чувствах к коллеге Бузова.
Любовь ответила ей тем же. Знаменитости так расчувствовались, что в итоге поцеловались прямо в губы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что возлюбленного Бузовой срочно доставили в больницу после ДТП
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