Боня назвала россиян нищебродами и алкашами

Боня назвала россиян нищебродами и алкашами
Виктория Боня. Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" также "прошлась" по поправкам в Конституцию и выплатам

Виктория Боня в очередной раз громко высказалась в своих соцсетях. В сторис бывшая участница скандальной телестройки и блогер призвала помогать бизнесменам, а россиян, получающих МРОТ, назвала "алкоголиками, нищебродами и наркоманами". Она посетовала, что и ее налоги идут "таким" на выплаты.

В "Инстаграм" Виктория заявила, что сначала власти раздают деньги "нищебродам", а потом россияне жалуются, что в стране жить плохо. Она против увеличения МРОТ, которое прописано в поправках в Конституцию. Вместо этого, по мнению звезды "Дома-2", нужно помогать бизнесменам.

Еще инстадива заключила, что те, кто получал порядка 7 тыс. руб., никогда не стремились к большему. После такой надбавки якобы ничего в их головах не поменяется.

Боня возмутилась, почему "государство решает, какая оплата должна быть у криворуких алкоголиков?" Она также пояснила, что за свою работу каждый должен получать по заслугам. И если она стоила "десятку", то россияне и должны столько получать, цитирует Викторию телеканал "360" .

Свои экспрессивные высказывания блогер аргументировала поддержкой со стороны бизнесменов. Якобы она общается со многими влиятельными людьми, и они придерживаются похожей точки зрения. 

К слову, Виктория Боня не первый раз публикует подобные комментарии в адрес власти. Она активно делится с фанатами своей гражданской позицией и опасениями о происходящем вокруг.  Например, не так давно Виктория усомнилась в официальных данных о коронавирусе.

Юлия ЕВГРАФОВА

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