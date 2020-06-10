Парень попал в аварию во время съемок клипа

Давида Манукяна экстренно доставили в больницу с травмами руки. Он попал в аварию на автомобиле во время съемок нового клипа. На своей странице парень пожаловался на произошедшее с использованием нецензурных выражений.

Парень Бузовой рассказал, что у него “вылетела рука, плечо ушло вниз”. На видео он корчится от боли во время объяснения произошедшего.

В больнице 27-летнему Давиду первым делом сделали рентген – снимок он прикрепил для своих подписчиков. Врачи оказали парню первую помощь, однако ее качеством он оказался недоволен, сообщает Пятый канал.

Манукян утверждает, что он оказался шокирован отношением медиков к нему. По его словам, ему не стали оказывать экстренную помощь – врачи “гуляли” по коридору, а на все просьбы быть быстрее отвечали грубостью.

Возлюбленный Бузовой также отметил, что съемки не прекратил. Новый клип, по его утверждению, станет самым масштабным за все время его карьеры.

На музыкальном поприще не прекращает работать и Ольга. Недавно она появилась в неожиданном виде, который потребовался для съемок в клипе.