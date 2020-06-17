Боня приравняла себя к "нищебродам"

Боня приравняла себя к "нищебродам"
Виктория Боня. Фото:Zuma\TASS
Звезда "Дом-2" попыталась оправдаться за сказанное ранее

Вокруг Виктории Бони разгорелся очередной скандал. Накануне она заявила, что получающие МРОТ россияне – это "алкоголики нищеброды и наркоманы", и помогать нужно не им, а бизнесменам. Сегодня она постаралась пояснить свое высказывание и рассказала, что сама выросла в бедной семье.

Стоит отметить, что сейчас Виктория Боня старается выглядеть утонченной леди из высшего общества. Однако так было не всегда. Как призналась в очередном видео в "Инстаграм" знаменитость, ее отец работал шахтером, мама трудилась медсестрой, а бабушка и вовсе до самой старости работала сторожем.

Таким образом, семейство Бони с высокой долей вероятности можно отнести к тем самым людям, которых звезда "Дома-2" назвала нищебродами.

При этом в своем обращении Боня заявила, что имела в виду алкоголиков и прочих асоциальных личностей, которые ведут разгульный образ жизни и не заботятся о своих детях. Она призналась, что провела детство в подобном окружении и резко осуждает такой стиль жизни.

Напомним, Виктория Боня выступила против поправок в Конституцию РФ, которые в том числе закрепляют МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума. По мнению теледивы, государство должно оказывать дополнительную поддержку бизнесменам, а не простым рабочим.

Ольга ФЕДОРОВА

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