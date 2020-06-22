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Сын ирландского миллионера Алекс Смерфит, с которым у российской звезды Виктории Бони есть общая дочь, сообщил о наличии у него загадочной болезни. Алекс утверждает, что около двух лет ни один врач не мог поставить ему диагноз, заявляя, что все в порядке, однако мужчина продолжал увядать на глазах.
Смерфит рассказал, что ему приходилось обращаться даже за нетрадиционной помощью специалистов, но и те оказались шарлатанами. В результате он решил самостоятельно выяснить причины своего недомогания и наконец смог решить свою проблему. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях, поделившись снимками во время болезни и сейчас. Он указал, что на первом фото был недалек от гибели.
Виктория Боня пролила свет на болезнь своего бывшего возлюбленного. Она рассказала, что в результате таинственным диагнозом стала болезнь Лайма.
"Он облетел всех врачей. Он медленно увядал и был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь... На это было страшно смотреть", – делится со слезами на глазах Виктория с поклонниками.
Сейчас, по словам Бони, Алекс здоров на 70%. Она надеется, что вскоре он будет совершенно здоров.
Недавно дочь Ефремова матом обругала Викторию Боню из-за слов об аварии.
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