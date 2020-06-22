"Был на волоске": бывший Бони оказался болен загадочной болезнью

"Был на волоске": бывший Бони оказался болен загадочной болезнью
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория со слезами на глазах пожаловалась на трагедию в семье

Сын ирландского миллионера Алекс Смерфит, с которым у российской звезды Виктории Бони есть общая дочь, сообщил о наличии у него загадочной болезни. Алекс утверждает, что около двух лет ни один врач не мог поставить ему диагноз, заявляя, что все в порядке, однако мужчина продолжал увядать на глазах.

Смерфит рассказал, что ему приходилось обращаться даже за нетрадиционной помощью специалистов, но и те оказались шарлатанами. В результате он решил самостоятельно выяснить причины своего недомогания и наконец смог решить свою проблему. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях, поделившись снимками во время болезни и сейчас. Он указал, что на первом фото был недалек от гибели. 

Виктория Боня пролила свет на болезнь своего бывшего возлюбленного. Она рассказала, что в результате таинственным диагнозом стала болезнь Лайма. 

"Он облетел всех врачей. Он медленно увядал и был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь... На это было страшно смотреть", – делится со слезами на глазах Виктория с поклонниками. 

Сейчас, по словам Бони, Алекс здоров на 70%. Она надеется, что вскоре он будет совершенно здоров. 

Недавно дочь Ефремова матом обругала Викторию Боню из-за слов об аварии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 22 июня

Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей