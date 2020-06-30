Глава государства поблагодарил волонтера

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу ветерана Великой Отечественной войны Николая Черных, попросившего после церемонии открытия во Ржеве памятника Советскому солдату что-то написать на маленькой бумажке.

Глава государства просьбу исполнил, черкнув на листе. Как позже выяснилось, записка предназначалась девушке-волонтеру Екатерине, которая в этот день помогала ветерану, сообщает издание "ФедералПресс".

"Екатерине Сергеевне, с уважением", – написал Путин и поставил свой президентский автограф.

Как отмечает Телеграм-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео, девушка "мечтала получить буквы" главы России.

