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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу ветерана Великой Отечественной войны Николая Черных, попросившего после церемонии открытия во Ржеве памятника Советскому солдату что-то написать на маленькой бумажке.
Глава государства просьбу исполнил, черкнув на листе. Как позже выяснилось, записка предназначалась девушке-волонтеру Екатерине, которая в этот день помогала ветерану, сообщает издание "ФедералПресс".
"Екатерине Сергеевне, с уважением", – написал Путин и поставил свой президентский автограф.
Как отмечает Телеграм-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео, девушка "мечтала получить буквы" главы России.
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