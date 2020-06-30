Раскрыт секрет записки Путина ветерану во Ржеве

Глава государства поблагодарил волонтера

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу ветерана Великой Отечественной войны Николая Черных, попросившего после церемонии открытия во Ржеве памятника Советскому солдату что-то написать на маленькой бумажке.

Глава государства просьбу исполнил, черкнув на листе. Как позже выяснилось, записка предназначалась девушке-волонтеру Екатерине, которая в этот день помогала ветерану, сообщает издание "ФедералПресс".

"Екатерине Сергеевне, с уважением", – написал Путин и поставил свой президентский автограф.

Как отмечает Телеграм-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео, девушка "мечтала получить буквы" главы России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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