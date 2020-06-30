Лукашенко бросился на шею Путину - видео

Лукашенко бросился на шею Путину - видео
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это произошло по время открытия мемориала

Во время встречи в Тверской области, где было намечено открытие мемориала Советскому солдату, Александр Лукашенко тепло поприветствовал Владимира Путина. Белорусский лидер решил броситься к российскому главе с объятиями, однако тот решил просто протянуть коллеге руку. 

Встреча транслировалась на главных телеканалах страны, поэтому зрители смогли увидеть этот момент в эфире.

Напомним, ранее 30 июня состоялось открытие мемориала Совесткому солдату подо Ржевом, на которое был приглашен лидер Белоруссии Александр Лукашенко. 

Монумент посвящен памяти солдат, погибших во времена Второй мировой войны. Его возвели из стальных листов, на которые нанесли имена всех красноармейцев, что стояли насмерть подо Ржевом во время войны.

До этого Лукашенко посещал Россию 24 июня. Тогда его пригласили для участия в Параде Победы. Во время празднования президент не смог сдержать слез. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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