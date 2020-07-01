Российский президент сделал выбор на избирательном участке в Москве

Владимир Путин отдал свой голос по поправкам в российскую Конституцию. Лидер с утра пришел на участок в последний день голосования.

Как отмечает телеканал "360", российский глава приехал к Российской академии наук, где традиционно он участвует во всех процедурах голосования в стране.

Президент сперва показал паспорт, получил бюллетень и одноразовую ручку, после чего отправился в кабинку для голосования, поясняет URA.RU.

Пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщал, что Путин будет голосовать с соблюдением всех мер безопасности.