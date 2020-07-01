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Владимир Путин отдал свой голос по поправкам в российскую Конституцию. Лидер с утра пришел на участок в последний день голосования.
Как отмечает телеканал "360", российский глава приехал к Российской академии наук, где традиционно он участвует во всех процедурах голосования в стране.
Президент сперва показал паспорт, получил бюллетень и одноразовую ручку, после чего отправился в кабинку для голосования, поясняет URA.RU.
Пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщал, что Путин будет голосовать с соблюдением всех мер безопасности.
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