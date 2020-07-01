Путин поучаствовал в голосовании по поправкам в Конституцию - видео

Российский президент сделал выбор на избирательном участке в Москве

Владимир Путин отдал свой голос по поправкам в российскую Конституцию. Лидер с утра пришел на участок в последний день голосования. 

Как отмечает телеканал "360", российский глава приехал к Российской академии наук, где традиционно он участвует во всех процедурах голосования в стране. 

Президент сперва показал паспорт, получил бюллетень и одноразовую ручку, после чего отправился в кабинку для голосования, поясняет URA.RU

Пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщал, что Путин будет голосовать с соблюдением всех мер безопасности. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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