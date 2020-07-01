Результаты электронного голосования защитили от подтасовок

Результаты электронного голосования защитили от подтасовок
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

После завершения дистанционного голосования по поправкам к Конституции, которое проходило в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня, Общественный штаб по контролю и наблюдению рекомендовал избирательным комиссиям провести дополнительную сверку списков участников голосования. Эта мера позволит гарантированно избежать так называемого "двойного голосования", когда один и тот же человек мог проголосовать два раза подряд – как участник электронного голосования и на избирательном участке.

Дополнительная сверка понадобилась для гарантии легитимности результатов волеизъявления и соответствия их золотому стандарту голосований, исключающему различные искажения и фальсификации. Кроме сверок качество результатов обеспечивалось постоянным присутствием на участках общественных наблюдателей и использованием блокчейн-технологии с разделенным ключом шифрования, защищавшей от хакеров электронную систему сбора голосов.

Заместитель руководителя Общественного штаба Вадим Ковалев поблагодарил всех москвичей, проголосовавших по поправкам к Конституции, и всех наблюдателей, контролировавших этот процесс, отметив, что все это им пришлось делать, "несмотря на жару, напряженный график, на необходимость носить средства индивидуальной защиты".

"Если у вас есть вопросы – звоните в штаб. Если поведение участников или ситуация на участке вам кажутся неподобающими – обращайтесь в штаб. У нас есть наблюдатели, представители партий, круглосуточные камеры на всех участках. Мы можем пересмотреть запись, установить обстоятельства, выяснить, где правда. Опыт показывает, что к нашим письмам из штаба в МГИК прислушиваются. Спасибо за оперативную реакцию. Так мы вместе боремся за чистоту и легитимность процесса голосования", – добавил он.

Еще перед началом голосования была организована трехуровневая перепроверка всех учетных записей, принадлежавших людям, подавшим заявки на участие в электронном голосовании. Затем Общественный штаб провел контрольный прозвон случайно выбранных участников дистанционного голосования, а затем в ручном режиме прошла сверка реестров участников голосования, исключающая возможность выразить свою волю дважды.

В результате были приняты практически все возможные меры по обеспечению достоверности результатов голосования, последней из которых и стала новая сверка списков. По ее окончании будет воссоздан ключ для доступа к данным, в настоящее время разделенный на пять фрагментов и хранящийся у пяти разных хранителей, и начнется собственно подсчет результатов электронного голосования.

Напомним, что среда, 1 июля – последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, внесенным президентом Владимиром Путиным. Избирательные участки, на которых можно выразить свое отношение к поправкам, закроются в 20:00. За шесть предыдущих дней явка на голосование в масштабах страны составила 55,22%. 

"Такая высокая явка свидетельствует о том, что возможность голосовать в течение нескольких дней оказалась для людей очень удобной", – прокомментировала эту цифру глава ЦИК Элла Памфилова. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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