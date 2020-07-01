На желтые круги и неприятный запах жители пожаловались несколько дней назад

Росприроднадзор и Минэкологии организовали расследование из-за загрязнения Химкинского водохранилища в Бутаковском заливе. Оказалось, что причиной загрязнения стал разлив нефти на 30 тысяч квадратных метров.

До этого жители сообщили, что на воде были пятна желтоватого цвета и шел неприятный запах. Однако сейчас уже приступили к ликвидации последствий загрязнения, пишет "Подмосковье сегодня".

Сейчас работы по очистке вод практически завершены. Специалисты дополнительно возьмут пробы для проверки качества воды.

Было установлено, что причиной загрязнения стал разлив грузовой бочки коллектора. По результатам расследования, виновных в происшествии привлекут к административной ответственности.