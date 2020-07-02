Умер автор песен Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона

Умер автор песен Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона
Фото: pixabay.com
Причиной кончины стала сердечная недостаточность

В Москве на 95-м году жизни умер известный писатель и поэт-песенник. Хотя Борис Дубровин скончался некоторое время назад, скорбное известие пришло только сейчас.

По словам источника "Комсомольской правды", смерть поэта наступила в следствии сердечно-сосудистой недостаточности.

Широкой публике Дубровин знаком по песням, которые исполняли такие знаменитые артисты как Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Лев Лещенко, Анна Герман, Муслим Магомаев и другие. Наверняка многие помнят композиции  "От печали до радости", "Вся жизнь моя" и "Маленькая Москва".

Также Борис Дубровин работал со многими известными композиторами – Игорем Крутым, Давидом Тухмановым и другими. Помимо написанием музыкальных композиций, он занимался созданием стихотворений и произведений в прозе. 

Ранее "Утро.ру" сообщало о смерти известного актера Виктора Проскурина. Артист начал сниматься в кино с 17 лет. Публике он известен по своим ролям в фильмах"Жестокий романс" и "Большая перемена". В 80-е годы Проскурина признали заслуженным артистом РСФСР.

Александра ЛЕОНИДОВА

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