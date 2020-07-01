Умер актер Виктор Проскурин

Умер актер Виктор Проскурин
Виктор Проскурин. Фото: Photographer: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист запомнился своими ролями в фильмах "Жестокий романс" и "Большая перемена"

Советский актер театра и кино Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет. Об печальной новости сообщила его супруга Ирина Хонда на своей странице в соцсетях.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке", – написала она. 

Причина смерти актера не уточняется. 

Проскурин начал работать в кино с 17 лет. Одними из первых его работ были фильмы "Белорусский вокзал" и "Офицеры", где он сыграл небольшие роли.

В известной картине "Большая перемена" исполнил роль ученика Геннадия Ляпишева, который пытался отлынивать от учебы. 

Также актер принял участие в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс", сыграв купца Василия Вожеватова. 

В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР. 

Всего актер был женат пять раз, однако ребенок у актера только один – дочь Александра от первой супруги Ольги Гаврилюк. 

Недавно стало известно о смерти народного артиста СССР. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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