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Советский актер театра и кино Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет. Об печальной новости сообщила его супруга Ирина Хонда на своей странице в соцсетях.
"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке", – написала она.
Причина смерти актера не уточняется.
Проскурин начал работать в кино с 17 лет. Одними из первых его работ были фильмы "Белорусский вокзал" и "Офицеры", где он сыграл небольшие роли.
В известной картине "Большая перемена" исполнил роль ученика Геннадия Ляпишева, который пытался отлынивать от учебы.
Также актер принял участие в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс", сыграв купца Василия Вожеватова.
В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Всего актер был женат пять раз, однако ребенок у актера только один – дочь Александра от первой супруги Ольги Гаврилюк.
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