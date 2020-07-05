Отдаленно вещь напомнила монетку

Глава России Владимир Путин попал на видео во время проходки по кремлевским коридорам. При этом действия лидера немного озадачили наблюдателей.

Президент, предположительно в компании охранников, торопливо шел в сторону камеры. В этот же момент он поднял руки перед собой, показав таинственный предмет, который до этого сжимал в ладони, и подкинул перед собой, внимательно проследив, как он упал.

Видео показал анонимный телеграм-канал "Пул N3", подписав его "Орел или решка?", чем намекнул на то, что загадочным предметом является монетка. В любом случае, зачем президент подкидывал ее остается загадкой.

Ранее внимание общественности привлек агрессивный жест Владимира Путина во время совещания с министрами. Глава России, разозлившись, бросил ручку на стол.