Путин подбросил загадочный предмет в коридоре Кремля

Путин подбросил загадочный предмет в коридоре Кремля
Владимир Путин. Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отдаленно вещь напомнила монетку

Глава России Владимир Путин попал на видео во время проходки по кремлевским коридорам. При этом действия лидера немного озадачили наблюдателей. 

Президент, предположительно в компании охранников, торопливо шел в сторону камеры. В этот же момент он поднял руки перед собой, показав таинственный предмет, который до этого сжимал в ладони, и подкинул перед собой, внимательно проследив, как он упал. 

Видео показал анонимный телеграм-канал "Пул N3", подписав его "Орел или решка?", чем намекнул на то, что загадочным предметом является монетка. В любом случае, зачем президент подкидывал ее остается загадкой. 

Ранее внимание общественности привлек агрессивный жест Владимира Путина во время совещания с министрами. Глава России, разозлившись, бросил ручку на стол.

Евгения НАГОРСКАЯ

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