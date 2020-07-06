В некоторых странах уже ввели карантин из-за вспышки заболевания

В Китае и Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. Из-за инфекции на севере КНР объявили третий уровень опасности. Угрожает ли смертельная болезнь России, рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Монголия и Китай – тысячелетние природные очаги чумы, к которым также относятся Иркутская область, Алтай, Тува. Инфекционист заявил: именно поэтому во вспышке инфекции нет ничего удивительного, и случается такое нередко.

По его словам, страны готовы к возникновению очагов чумы. Специальные службы, в том числе противочумная система, не дают болезни распространяться на протяжении многих лет.

В интервью "Говорит Москва" Жемчугов рассказал, что бубонная чума относится к особо опасным инфекциям первой группы, поэтому в очаге введут реальный карантин, что не даст болезни распространиться.

Из-за зараженного чумой пациента власти Внутренней Монголии объявили третий уровень опасности. Инфекционист объяснил, что, по западным стандартам, он считается одним из самых высоких, передает URA.RU.

Вирусолог Александр Чепурнов также считает, что эпидемии чумы ждать не стоит. Он объяснил в беседе с "Царьградом", что сейчас существуют эффективные вакцины и антибиотики, которые успешно борются с инфекцией.

Два случая заболевания чумой зафиксировали в Монголии, напоминает "МИР24". Позже диагноз подтвердилсяеще у одного человека в Китае.