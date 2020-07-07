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Правильно подобранный рацион поможет оставаться в тонусе и меньше болеть.
Летом на прилавках магазинов появляется множество сезонных овощей и фруктов. Как сделать верный выбор и принести здоровью пользу, в беседе с "Утро.ру" рассказала тренер-реабилитолог, сертифицированный специалист anti-aging fitness Елена Колядина.
По словам специалиста, для борьбы с возрастными изменениями организма пожилым людям стоит выбирать продукты, которые содержат антиоксиданты.
Летом пенсионерам рекомендуется включить в рацион томаты – лучше после термической обработки, – все виды капусты, морковь, листовую и пряную зелень. Также полезны свежие бобы и фасоль: в них содержатся пищевые волокна и нежирный протеин.
"Продукт продуктов – это чеснок! Причем он сохраняет свои свойства – например, содержание селена – и при термической обработке",
– отметила Колядина.
Специалист посоветовала отдавать предпочтение красному винограду, цитрусовым. Ягоды синего и черного цвета также помогут продлить молодость. Это голубика, ежевика, черника, шелковица.
Однако слишком увлекаться растительной диетой и сидеть на одних овощах и фруктах Колядина не рекомендовала. Во всем важно знать меру.
"Не нужно "наваливаться" на овощи и фрукты - питание должно быть дробным пять – шесть раз в день, чтобы не перегружать и не травмировать ЖКТ. По этой же причине используйте овощи и плоды с низким содержанием клеточных оболочек – кабачки, тыкву",
– предостерегла она.
Оставаться в тонусе после 60 лет помогут овощные соки из свеклы, капусты, моркови – их нужно разбавлять водой в 10 раз. Хороши в этом возрасте и настои: утолять жажду полезно напитками со свежей мятой, листом черной смородины или земляники.
"Не забывайте и про физическую активность! И тогда вы будете чувствовать себя так, что внуки скажут: "Паспорт врет! Бабушке – 18!"
– заключила Колядина.
Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, обострения – посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы составить свой рацион правильно и не навредить здоровью.
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