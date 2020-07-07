Что нужно есть после 60 лет: специалист о летнем питании для пожилых

Что нужно есть после 60 лет: специалист о летнем питании для пожилых
Фото: Jan Tepass/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Главная задача при выборе "диеты" на каждый день в этом возрасте – замедлить старение

Правильно подобранный рацион поможет оставаться в тонусе и меньше болеть.

Летом на прилавках магазинов появляется множество сезонных овощей и фруктов. Как сделать верный выбор и принести здоровью пользу, в беседе с "Утро.ру" рассказала тренер-реабилитолог, сертифицированный специалист anti-aging fitness Елена Колядина.

По словам специалиста, для борьбы с возрастными изменениями организма пожилым людям стоит выбирать продукты, которые содержат антиоксиданты.

Какие овощи нужно есть после 60 лет

Летом пенсионерам рекомендуется включить в рацион томаты – лучше после термической обработки, – все виды капусты, морковь, листовую и пряную зелень. Также полезны свежие бобы и фасоль: в них содержатся пищевые волокна и нежирный протеин.

"Продукт продуктов – это чеснок! Причем он сохраняет свои свойства – например, содержание селена – и при термической обработке",

– отметила Колядина.

Фото: De Simone Lorenzo / Tips Images/www.globallookpress.com

Какие фрукты полезны для пожилых людей

Специалист посоветовала отдавать предпочтение красному винограду, цитрусовым. Ягоды синего и черного цвета также помогут продлить молодость. Это голубика, ежевика, черника, шелковица.

Однако слишком увлекаться растительной диетой и сидеть на одних овощах и фруктах Колядина не рекомендовала. Во всем важно знать меру.

"Не нужно "наваливаться" на овощи и фрукты - питание должно быть дробным пять – шесть раз в день, чтобы не перегружать и не травмировать ЖКТ. По этой же причине используйте овощи и плоды с низким содержанием клеточных оболочек – кабачки, тыкву",

– предостерегла она.

Какие напитки готовить летом

Оставаться в тонусе после 60 лет помогут овощные соки из свеклы, капусты, моркови – их нужно разбавлять водой в 10 раз. Хороши в этом возрасте и настои: утолять жажду полезно напитками со свежей мятой, листом черной смородины или земляники.

"Не забывайте и про физическую активность! И тогда вы будете чувствовать себя так, что внуки скажут: "Паспорт врет! Бабушке – 18!"

– заключила Колядина.

Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, обострения – посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы составить свой рацион правильно и не навредить здоровью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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