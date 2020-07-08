Специалисты назвали полезные и безопасные виды спорта

Чтобы оставаться в форме после 50 лет, не обязательно ходить в спортзал. Существует масса упражнений, которые можно делать в домашних условиях. Главное – соблюдать ряд правил, чтобы не навредить здоровью.

Физическая активность необходима, чтобы замедлить возрастные изменения, отметила в беседе с "Утро.ру" тренер-реабилитолог, сертифицированный специалист anti-aging fitness Елена Колядина. Спорт после 50 лет помогает улучшить работу мозга, держать вес в норме и предотвратить болезни старения.

"Необходимо два раза в неделю заниматься силовым фитнесом, то есть использовать дополнительные веса – гантели, гирю. Силовые тренировки также необходимы, чтобы остановить деградацию мышц. Но тренировать нужно не просто силу, а силу и скорость одновременно, например, энергично приседать с бодибаром или гантелями",

– пояснила специалист.

Для здорового позвоночника тренер советует упражнения из пилатеса. Кроме того, можно использовать фитбол и степ-платформу. Важно не забывать о растяжке – гибкость необходимо поддерживать в любом возрасте.

Фитнес-тренер Владимир Шейкин подчеркнул: прежде чем приступить к занятиям, нужно обследоваться и посоветоваться с врачом. Узнать, в каком состоянии ваш организм, и строить тренировки с учетом рекомендаций.

"Оптимальной периодичность занятий будет 3 раза в неделю, а по продолжительности желательно не более 1,5 часа", – отметил он.

Шейкин советует тем, кому за 50, заниматься плаванием, ездить на велосипеде, побольше ходить. В домашних условиях можно делать упражнения с собственным весом.

Идеальный вид физической активности на лето – скандинавская ходьба, считает тренер по оздоровительному фитнесу, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии Ольга Чижевская.

"Такая нагрузка практически исключает травмы опорно-двигательного аппарата и при этом помогает сохранить здоровье",

– рассказала она.

Для занятий дома можно использовать балансировочную подушку.

"На компактном домашнем тренажере хорошо выполнять степ-упражнения, приседания, выпады. При этом отлично тренируются мышцы ног и спины. Кстати, несмотря на приличную нагрузку на мышцы, суставы работают в облегченном режиме. И еще один важный плюс комплекса упражнений на баланс-тренажере – развитие чувства равновесия, столь необходимого в старшем возрасте".

Для занятий спортом важно выбрать подходящую обувь. Чижевская порекомендовала обратить внимание на стельки: ортопедические улучшают "сцепление" стопы и обуви, а также помогают уменьшить нагрузку на позвоночник и суставы.

"В любом возрасте домашние тренировки должны проводиться с соблюдением правил безопасности. Ни в коем случае не забываем про разминку, потягивания, которые призваны "разогреть" связки и мышцы. И обязательно обуваем кроссовки. Занятия босиком или в носках чреваты подворотами и растяжениями",

– предупредил спортивный врач высшей категории Владимир Нечаев.

Для поддержания здоровья важны не только физические упражнения, но и правильное питание. О том, что нужно есть после 60 лет, – в нашем материале.