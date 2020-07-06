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Самый мощный в мире ледокол "Россия" планируют спустить на воду в 2027 году. На дальневосточной верфи "Звезда" уже приступили к его строительству, уточняет РИА "Новости".
Напомним, что контракт на создание "России" между Росатомфлотом и судостроительным комплексом "Звезда" был подписан в апреле 2020 года. В понедельник, 6 июля, началась первая резка по металлу.
Директор Росатомфлота Мустафа Кашка заявил, что судно не имеет аналогов во всем мире. Превосходные технические показатели позволят ему курсировать в восточном регионе Арктики круглогодично.
"ФедералПресс" отмечает, что длина нового атомохода составит 210 м, ширина – 47 метров. Его оснастят двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя электродвигателями. Он будет способен прокладывать во льдах канал шириной 50 метров. Благодаря этому будет обеспечена эффективная круглогодичная навигация крупнотоннажных коммерческих судов, масса груза на которых – выше 50 тыс. тонн.
Ранее "Утро.ру" писало, что в США рассказали о своем самом мощном оружии.
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