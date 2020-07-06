Советы огородникам: как правильно подкармливать чеснок в июле

Растение стоит обрабатывать простым удобрением после полива

Именно в первой декаде лета чеснок начинает активно расти. Чтобы головки формировались быстрее и урожай был богатым, необходимо правильно удобрять растение. Также не стоит забывать обрывать стрелки на чесноке. Иначе сами плоды будут плохо развиваться.

Рецепт подкормки

В качестве удобрения отлично подходит калийно-фосфатная смесь. Необходимо в 10 л теплой воды развести 200 г просеянной золы и 1,5 столовые ложки суперфосфата. Важно, чтобы перед обработкой чеснок был полит чистой водой (или после дождя).

Яровой чеснок стоит подкармливать в первых числах июля. Тут можно использовать два варианта состава. В 10 л воды разводить 200 г золы и 30 г суперфосфата. Либо на такое же количество воды 15 г сульфата калия и 30 – суперфосфата. Необходимо настоять этот раствор три часа.

Еще один вариант – это удобрение дрожжами. В 10 л теплой воды разводится 100 г сухой смеси и 2 ст. л сахара. Потом пару часов настаивается и разбавляется 1:5 с водой. С помощью такого состава растение получает необходимые кальций и калий.

Маленькие секреты

И еще несколько советов для богатого чесночного урожая. Если почва очень хорошая, то можно обойтись и без удобрений. Но необходимо рыхлить землю и заниматься прополкой. Если почва стала зеленеть, то налицо признак повышенной кислотности. Избавиться от этого поможет зола.

При посадке лучше использовать большие и здоровые зубчики. И очень важно угадать с наиболее подходящим сроком для рассадки. А после защитить почву, посыпав соломой или торфом.

Кстати, менять место высадки чеснока нужно каждый год. Это растение очень подвержено различным заболеваниям и инфицируется именно через почву.

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