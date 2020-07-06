Для осеннего урожая: что посадить в июле

Для осеннего урожая: что посадить в июле
Фото: pixabay.com
Еще не поздно посеять разную зелень и овощи

Половина лета уже прошла, многие собрали первый урожай и на огороде образовались пустующие грядки. А кто-то и вовсе замотался по делам в городе и только приехал на дачу, но оставаться без урожая осенью не хочется. "Утро.ру" рассказывает о том, что можно посадить в июле, чтобы к началу осеннего сезона можно было готовить блюда из собственных овощей. 

Зелень

На свободное место на грядках можно высадить различную быстрорастущую зелень. Например, укроп, различные виды салата, рукколу и шпинат. Урожай можно будет собирать буквально через месяц и вплоть до осени. Однако при посадке салата из всего многообразия сортов стоит выбрать летние и осенние. Они устойчивы к июльской жаре, но требуют обильного полива. 

Укроп можно высаживать все лето. Первые ростки обычно появляются уже через 20 дней. Рекомендуется добавлять к семенам укропа семена салата, это облегчит прополку. Лучше всего укроп растет на прорыхленной почве и при хорошем освещении.

Шпинат – одна из тех культур, которую можно сеять в течение всего лета. Он богат витаминами и совместим практически со всеми видами огородных растений. 

Овощи

Помимо зелени, в июле на огороде или даче еще не поздно сажать и некоторые овощи. Например, можно посадить репу, различные виды капусты, свеклу, фасоль, редис, морковь, горох и даже огурцы.

Летом семена корнеплодов очень быстро всходят и уже в августе ту же морковку или свеклу можно использовать для приготовления супов и салатов. Даже если корнеплоды останутся в земле и в сентябре, это им никак не повредит – они довольно морозоустойчивы. 

Если вы собрались сажать горох в июле, перед посадкой рекомендуется замочить семена и хорошо полить грядки. Эта культура требует очень много влаги. Так что его придется часто поливать, но не стоит делать этого днем: из-за летней жары растения могут сгореть. Фасоль можно высадить на грядки в середине лета, чтобы осенью получить молодые сочные стручки.

Что касается капусты, то в июле лучше всего посадить брокколи. Капуста этого вида хорошо переносит ранние заморозки и ее урожай можно получать аж до середины осени.

Некоторые огородники высаживают огурцы в два или три этапа – после сбора первого и второго урожая соответственно. Если посадить огурцы в июле, собирать с кустов плоды можно будет до середины осени. В случае ранних заморозков можно накрыть растения пленкой, чтобы спасти свой урожай. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем огородника на неделю – с 6 по 12 июля. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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