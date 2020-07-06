Мужчина нарушил правила передвижения по транспортному переходу через Керченский пролив

Неизвестный гражданин в белых одеждах проехал по Крымскому мосту на электросамокате. Инцидент удалось снять на видео. Ролик размещен в "Инстаграм".

На кадрах можно увидеть мчащегося вдоль проезжей части в правом крайнем ряду на самокате мужчину, одетого во все белое – шорты, футболку, кепку. Мужчина преодолел 38 км от Керчи до Тамани.

Как пишет автор видео aleksandr_s_g, идея подобного покорения транспортного перехода возникла давно. Был разработан целый план.

"Какая атмосфера кайфовая, люди, практически, все, видя этого артиста, сигналят, выглядывают в окна, кричат", – отметил он.

В комментариях пользователи положительно оценили ролик.

"Отличное обзорное видео и замечательно подобранное музыкальное сопровождение", "Как же здорово!!!", "Огонь! Очень круто!", "Супер", – с восторгом писали комментаторы.

Между тем, издание "Керчь-Инфо" напомнило, что электросамокаты пока не признаны отдельным видом транспорта, поэтому их владельцы относятся к категории пешеходов. А по Крымскому мосту запрещено передвигаться пешком. Получается, что ездок на электросамокате нарушил правила дорожного движения

