Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
Схиигумена Сергия, который уже успел "прославиться" в Сети, оштрафовали. Священнослужителя обязали выплатить 90 тыс. руб. за призывы нарушить режим самоизоляции.
В Верхнепышминском суде Николая Романова (он же схиигумен Сергий) признали виновным в распространении фейковой информации. Ранее священник называл COVID-19 "псевдопандемией" и на проповедях призывал народ все же ходить в храмы, пишет URA.RU. Теперь мужчине придется заплатить штрафные санкции.
Напомним, ранее схиигумена лишили сана. Его признали виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. Это был не первый раз, когда он оказался в центре внимания представителей СМИ. В июне в монастыре, который находился под управлением Романова, произошла потасовка с Ксенией Собчак. Телеведущая хотела сделать фильм о происходящем в монастыре. В итоге на съемочную группу звезды напали с кулаками и повредили аппаратуру.
Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики