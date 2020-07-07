Накануне суд огласил свое решение

Схиигумена Сергия, который уже успел "прославиться" в Сети, оштрафовали. Священнослужителя обязали выплатить 90 тыс. руб. за призывы нарушить режим самоизоляции.

В Верхнепышминском суде Николая Романова (он же схиигумен Сергий) признали виновным в распространении фейковой информации. Ранее священник называл COVID-19 "псевдопандемией" и на проповедях призывал народ все же ходить в храмы, пишет URA.RU. Теперь мужчине придется заплатить штрафные санкции.

Напомним, ранее схиигумена лишили сана. Его признали виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. Это был не первый раз, когда он оказался в центре внимания представителей СМИ. В июне в монастыре, который находился под управлением Романова, произошла потасовка с Ксенией Собчак. Телеведущая хотела сделать фильм о происходящем в монастыре. В итоге на съемочную группу звезды напали с кулаками и повредили аппаратуру.