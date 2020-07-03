Священнослужителя лишили сана после скандала с Собчак

Священнослужителя лишили сана после скандала с Собчак
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сама журналистка уже отреагировала на это событие

В Екатеринбурге церковный суд вынес решение в отношении схиигумена Сергия. Священнослужителя лишили сана. Николай Романов (мирское имя мужчины) не в первый раз оказывается в центре внимания прессы. В конце июня в монастыре, которым управляет священник, произошла потасовка с участием Ксении Собчак.

Теперь же схиигумена признали виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и лишили сана. О принятии такого решения сообщил журналистам председатель суда Николай Малета. Теперь его должен одобрить Патриарх.

Ксения Собчак уже отреагировала на произошедшее. В "Инстаграм" она написала, что мужчине и до этого запрещали служить, однако он это решение проигнорировал.

"Сейчас монастырь на осадном положении – внутрь не пускают ни представителей церкви, ни паству",

рассказала журналистка.

Напомним, Ксения Собчак хотела снять фильм о том, что творится в монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Однако на ее съемочную группу напали: двух человек избили, а камеру повредили.

После случившегося в Среднеуральский монастырь, как указывали журналисты, прибыли люди из Москвы, которые провели беседу со священнослужителем. Они хотели поддержать Николая Романова. Но уже сегодня схиигумен лишился сана, передает РИА "Новости".

К священнику, отрицающему коронавирус, как пишет "Вечерняя Москва", не раз возникали вопросы из-за содержания проповедей и публичных выступлений.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

МиГ-31 за 153 рубля: чиновник распродавал госимущество России

Мужчина придумал хитрую схему для "сбыта" военного запаса страны

Священнослужителя лишили сана после скандала с Собчак

Сама журналистка уже отреагировала на это событие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей