Сама журналистка уже отреагировала на это событие

В Екатеринбурге церковный суд вынес решение в отношении схиигумена Сергия. Священнослужителя лишили сана. Николай Романов (мирское имя мужчины) не в первый раз оказывается в центре внимания прессы. В конце июня в монастыре, которым управляет священник, произошла потасовка с участием Ксении Собчак.

Теперь же схиигумена признали виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и лишили сана. О принятии такого решения сообщил журналистам председатель суда Николай Малета. Теперь его должен одобрить Патриарх.

Ксения Собчак уже отреагировала на произошедшее. В "Инстаграм" она написала, что мужчине и до этого запрещали служить, однако он это решение проигнорировал.

"Сейчас монастырь на осадном положении – внутрь не пускают ни представителей церкви, ни паству",

– рассказала журналистка.

Напомним, Ксения Собчак хотела снять фильм о том, что творится в монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Однако на ее съемочную группу напали: двух человек избили, а камеру повредили.

После случившегося в Среднеуральский монастырь, как указывали журналисты, прибыли люди из Москвы, которые провели беседу со священнослужителем. Они хотели поддержать Николая Романова. Но уже сегодня схиигумен лишился сана, передает РИА "Новости".

К священнику, отрицающему коронавирус, как пишет "Вечерняя Москва", не раз возникали вопросы из-за содержания проповедей и публичных выступлений.