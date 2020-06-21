"Только попробуй меня не признать": известный продюсер записала видео для Собчак

"Только попробуй меня не признать": известный продюсер записала видео для Собчак
Яна Рудковская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В шуточном ролике Рудковской принял участие Киркоров

Известный продюсер записала видеообращение для журналистки и политика Ксении Собчак. Правда, в шуточной форме. В ролике, который был снят на территории бассейна, принял участие король отечественной эстрады Филипп Киркоров. 

Яна Рудковская и исполнитель сыграли небольшую сценку, сидя на матрасе. Продюсер, использовав одну из "Инстаграм"-масок, превратилась в маленькую девочку, с который и решил побеседовать Филипп. Он задал ей вопрос, знает ли она какое-нибудь слово на букву "Б". 

"Знаю! Один раз папа на улице поскользнулся и сказал слово на эту букву", – в шуточной форме ответила Рудковская. Киркоров решил уточнить, запомнила ли она выражение. Резко помолодевшая продюсер заверила, что да. "Я даже у воспитательницы спросила, что оно обозначает!", – воскликнула собеседница певца. 

Смешное видео Рудковская адресовала Ксении Собчак. "Ксюша, и только попробуй меня не признать рядом с Филиппом", – оставила продюсер подпись под роликом (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). 

Поклонники светской львицы оценили юмор звезд шоу-бизнеса. "Детский сад – штаны на лямках", "очень смешно!", "Артисты отдыхают браво", – прокомментировали фолловеры. 

Ранее "Утро.ру" писало, как складываются отношения Рудковской с Андреем Малаховым после скандала. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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