Певец осудил телеведущую за выпад в сторону Костюшкина

Нашумевшую историю с глумящейся над жертвами насилия Ксенией Собчак решил прокомментировать и Прохор Шаляпин. По мнению певца, телеведущая не отличается большим умом.

Он также отметил, что своим успехом светская львица обязана отцу – первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Не видать Ксении такого положения в обществе, если бы не влиятельные родители, уверен Прохор.

Более того, по мнению Шаляпина, Собчак плохо воспитана – ее бы следовало пороть в детстве. Так артист прокомментировал в интервью Teleprogramma.pro скандал, разгоревшийся после высказывания телеведущей о словах Стаса Костюшкина.

Напомним, "блондинка в шоколаде" позволила себе посмеяться над трагедией экс-участника дуэта "Чай вдвоем", которую он пережил в детстве. Когда исполнитель был ребенком, над ним и несколькими его друзьями надругался незнакомец.

Ранее "Утро.ру" писало, как рэпер Тимати разгромил Собчак за ироничное высказывание о жертвах насилия.