Стало известно, что ждать людям в этот день

Цифра 7 считается божественным числом, которое приносит удачу. С давних пор люди верили, что с ней связано много магического и приятного. В эту зеркальную дату запрещается ругаться и проявлять различные негативные эмоции. Нумерологи уверены, двойная семерка принесет людям множество позитива.

Чего ожидать

Если в этот день совершать добрые поступки, помогать другим и нести позитив, то вам вернется такая благоприятная энергия вдвойне. Все новые дела, начатые 7 июля, обязательно принесут удачные плоды. Еще в этот день можно смело заканчивать все старые дела. Такие инициативы тоже ждет успех.

Эксперты полагают, что 07.07 у людей должны появиться новые жизненные силы и улучшиться состояние здоровья. Еще эта дата благоприятна в личном плане. Седьмого июля стоит помириться со всеми, на кого держите обиды, и признаться в своих чувствах близким. Также браки, заключенные в этот день, будут крепкими и счастливыми.

Кстати, если у кого-то 07.07 родится малыш, то эти дети будут обладать полезными качествами. Речь идет о целеустремленности, силе и "особом везении".

Еще одна маленькая хитрость от нумерологов. Нужно в этот день замечать и считать все семерки, которые вам встретятся. На билбордах, номерах машин, чеках и так далее. Чем больше удастся "насобирать", тем крупнее сумма у вас появится в ближайшее время.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом для всех знаков зодиака на июль.