Советника главы "Роскосмоса" Сафоронова арестовали по делу о госизмене

Подозреваемый в работе на спецслужбу НАТО проведет в СИЗО два месяца

Суд избрал меру пресечения советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову. Журналиста отправят под арест до 6 сентября. 

Об этом сообщает РИА "Новости". Как передает телеграм-канал РБК, защита Сафронова просила, чтобы суд продлил срок задержания подопечного. Адвокат журналиста хотел собрать дополнительные документы, но просьбу отклонили. Защита Сафронова объявила, что обжалует его арест, уточняет то же агентство. 

Ранее стало известно, что советнику главы "Роскосмоса" предъявили обвинение в госизмене. Правоохранители полагают, что Сафронов мог работать на спецслужбу НАТО и передавать ее сотруднику информацию, которая относится к гостайне. Источники не исключали того, что журналиста задержали из-за его работы журналистом. 

Полина ИВАНОВА

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