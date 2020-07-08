ВВС ОАЭ нанесли удары по авиабазе Аль-Ватыя, подконтрольной ПНС Ливии

Различные источники подтверждают версию о том, что атаку на авиабазу Аль-Ватыя в Ливии совершили ВВС Объединенных Арабских Эмиратов

Самолеты нанесли удар по Аль-Ватыя в ночь на 5 июля. В ходе атаки были уничтожены три ЗРК MIM-23 Hawk производства Турции и украинские средства РЭБ и РЛС. Многое указывает на то, что это были ВВС ОАЭ, которые взлетели с авиабазы Сиди-Барани в Египте.

Турецкое издание Dunya Bulteni отмечает, что представитель операции ПНС Ливии "Вулкан Гнева" Абдулмалик ан-Медени на своей странице в соцсети заявлял о воздушной атаке, совершенной самолетами Mirage 2000-9, которые действовали с египетских аэродромов. При этом он отметил, что "след тянется из Абу-Даби" Данные истребители французского производства предназначены для преодоления ПВО противника на малых высотах.

Некоторым подтверждением участия ОАЭ в событиях является публикация эмиратского политолога Абдулхалика Абдуллы. Эксперт в посте благодарил Абу-Даби за то, что те преподали Турции урок, но чуть позже публикацию удалил.

Также в соцсети Twitter появилась карта передвижения гражданского лайнера в сторону ОАЭ. Предполагается, на нем был фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Его визит в Абу-Даби сразу же после удара по базе может косвенно намекать на связь этих событий.

Турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на заместителя министра обороны ПНС Селахеттина Абдуллу ан-Немруша отмечает, что способных выполнить данную задачу самолетов у ЛНА нет.