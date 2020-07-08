ВВС ОАЭ нанесли удары по авиабазе Аль-Ватыя, подконтрольной ПНС Ливии

ВВС ОАЭ нанесли удары по авиабазе Аль-Ватыя, подконтрольной ПНС Ливии
Фото: Tech. Sgt. Michael Charles/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Различные источники подтверждают версию о том, что атаку на авиабазу Аль-Ватыя в Ливии совершили ВВС Объединенных Арабских Эмиратов

Самолеты нанесли удар по Аль-Ватыя в ночь на 5 июля. В ходе атаки были уничтожены три ЗРК MIM-23 Hawk производства Турции и украинские средства РЭБ и РЛС. Многое указывает на то, что это были ВВС ОАЭ, которые взлетели с авиабазы Сиди-Барани в Египте.

Турецкое издание Dunya Bulteni отмечает, что представитель операции ПНС Ливии "Вулкан Гнева" Абдулмалик ан-Медени на своей странице в соцсети заявлял о воздушной атаке, совершенной самолетами Mirage 2000-9, которые действовали с египетских аэродромов. При этом он отметил, что "след тянется из Абу-Даби" Данные истребители французского производства предназначены для преодоления ПВО противника на малых высотах.

Некоторым подтверждением участия ОАЭ в событиях является публикация эмиратского политолога Абдулхалика Абдуллы. Эксперт в посте благодарил Абу-Даби за то, что те преподали Турции урок, но чуть позже публикацию удалил.

Также в соцсети Twitter появилась карта передвижения гражданского лайнера в сторону ОАЭ. Предполагается, на нем был фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Его визит в Абу-Даби сразу же после удара по базе может косвенно намекать на связь этих событий.

Турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на заместителя министра обороны ПНС Селахеттина Абдуллу ан-Немруша отмечает, что способных выполнить данную задачу самолетов у ЛНА нет.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Российский флот взял под контроль корабли НАТО в Черном море

На этот раз в акваторию вошли не американские суда

На Западе расшифровали тайное послание Путина

Президент России был предельно откровенен, выступая в связи с 75-летием Победы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей