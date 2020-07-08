Племянница Трампа раскрыла неудобные факты о молодости американского лидера

Племянница Трампа раскрыла неудобные факты о молодости американского лидера
Дональд Трамп. Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia|www.globallookpress.com
Мэри поделилась скандальными историями из ранних лет главы Соединенных Штатов

Племянница 45-го президента США Дональда Трампа рассказала, что в старших классах домашние задания за нынешнего главу Белого дома выполняла его сестра. А сам Дональд настолько плохо учился в школе, что не смог поступить в университет. Но нашел выход из ситуации – заплатил другому человеку, чтобы тот сдал за Трампа экзамены для поступления в высшее учебное заведение.

Журналисты НТВ сообщили, что такие истории изложены в книге Мэри Трамп под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Произведение только готовится к выходу в печать, но выдержки из него уже бурно обсуждаются в прессе Соединенных Штатов.

По словам племянницы Трампа, тот всегда стремился поддерживать свое огромное эго. Для этого ему часто приходилось прикидываться вовсе не тем человеком, каким он является в реальности. Также в своей книге Мэри утверждает, что ее дядя совершенно не разбирается в политике и не имеет никаких представлений не только о гражданском обществе, но и о простой человеческой порядочности.

Нынешнее положение дел в Америке девушка сравнивает с обстановкой в ее "неблагополучной семье". А также заявляет, что американскую демократию ждет кончина, если Трамп останется в президентском кресле еще на один срок. 

Ранее Дональд Трамп пожаловался Владимиру Путину на беспорядки в Соединенных Штатах. По словам президента США, его подчиненные совершенно перестали его слушаться.

Александра ЛЕОНИДОВА

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