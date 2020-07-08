Любовница доцента была из тех, кто любит покомандовать

Олег Вербовой – один из свидетелей по делу доцента петербургского университета Олега Соколова – рассказал, что убитая им аспирантка Анастасия Ещенко вовсе не была "белой и пушистой" по характеру.

В разговоре с журналистами "Пятого канала" мужчина вспомнил, что девушка порой вела себя довольно агрессивно и "строила" своего великовозрастного возлюбленного. По мнению Вербового, Ещенко вела себя неподобающе и любила покомандовать.

Также свидетель рассказал, что порой аспирантка приходила домой поздно. Вербовой думает, что Ещенко могла задерживаться в архивах или в командировках. При этом ни девушка, ни доцент не отчитывались друг перед другом, кто куда уходит или кто где был, потому что они не были расписаны.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что во время судебного заседания эксперты раскрыли психологическое состояние Анастасии Ещенко, которую убил Олег Соколов. По их оценкам, аспирантка могла находиться в депрессии, а также страдать от эмоциональной зависимости, которую считала любовью.