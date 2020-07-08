Не стоит забывать полоть и удобрять землю

Для того, чтобы в будущем году получить урожай вкусной и сочной ягоды, необходимо соблюсти немало правил и проделать огромную работу. Уход за клубникой после плодоношения проходит в несколько этапов.

Прежде всего стоит провести прополку участка, на котором растет ягода: необходимо убрать все сорняки и тщательно прорыхлить почву. Это позволит как можно дольше удерживать влагу, а воздуху будет легче поступать к корням. Лучшее всего рыхление проводить после дождя: земля будет мягкой и податливой.

Следующий этап – окучивание клубники. Рекомендуется делать это дважды в год – весной и после плодоношения. При окучивании обычной тяпкой нужно быть очень осторожным, поскольку есть вероятность завалить землей сердцевину клубники и навредить растению.

Далее следует заняться обрезкой или укоренением усиков. Здесь все зависит от того, нужны ли саженцы для будущего размножения ягоды. Если нет, тогда усы стоит обрезать. Если этого не сделать, есть риск, что в будущем урожай будет не таким качественным. В случае, если планируется увеличить площадь плантации, усы необходимо укоренить. Лучше всего это делать в специальных кассетах или ящиках.

Поливать клубнику после плодоношения нужно 2-3 раза, при этом важно учитывать тип почвы и климатические особенности региона.

Завершающим этапом станет внесение удобрений с содержанием азота. Идеальным станет раствор коровяка – на 10 литров воды нужно взять 1 литр удобрения. Перед проливом жидкость должна настояться 3 дня. Далее следует развести ее с водой в соотношении 1:10. Лучше всего проводить обработку после дождя или полива.

Ближе к осени можно вносить минеральные удобрения, это положительно скажется на будущем урожае.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как вырастить более крупную клубнику.