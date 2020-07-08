Огородникам стоит соблюдать ряд тонкостей

Главное правило, чтобы вырастить крупную клубнику у себя на огороде, – посадить крупноплодные сорта. Поэтому лучше не экономить свое время и не покупать первый попавшийся вид. Плохой урожай можно получить еще и при неправильном уходе.

Основные правила

Подпитывать водой клубнику необходимо каждый день. Почва всегда должна быть умеренно влажной. Поэтому необходимо постоянно контролировать состояние кустов. Иначе крупному и вкусному урожаю не бывать.

Еще одна распространенная ошибка огородников, из-за которой потом страдает урожай, – загущенность посадок. Если сэкономить место, то клубнике не хватит необходимого света. А именно благодаря нему ягода вырастает ароматной и вкусной. В таком случае будет и плохое проветривание кустов, что приведет к появление вредителей. Идеальная схема – посадка на расстояние 30 на 70. И нельзя забывать вовремя удалять усы у клубники.

Еще один важный момент. Каждые три – четыре года необходимо менять место посадки этой ягоды. Даже если урожай был крупным и щедрым. В посадочный период стоит поместить в школку для укоренения именно первые усы – они самые крепкие.

Особенности подкормки

Крупные и сочные ягоды созревают только в том случае, если в почве достаточно минеральных веществ. Для формирования клубники очень важен бор. Сделать такую подкормку достаточно просто. Нужно в 10 л воды развести 2-3 г борной кислоты и опрыскать этим кусты клубники.

Кстати, продолжать ухаживать за ягодой, к сожалению, нужно и после плодоношения. В последний месяц лета стоит подкормить клубнику фосфорно-калийными удобрениями. Минералы помогут ягоде без проблем перенести зиму.

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