Обработка клубники: как защитить растение от болезней после обрезки

Обработка клубники: как защитить растение от болезней после обрезки
Фото: pixabay.com
Зола и марганцовка сохранят высокую урожайность кустов

Чтобы обезопасить куст клубники от болезней, после сезона следует срезать листву. К этому опытные садоводы приступают после завершения периода плодоношения. У дачников принято срезать все листья, не затрагивая совсем молодые и прикорневую розетку – сердечко. При этом важным этапом в этом деле является дезинфекция.

Продезинфицировать растение следует сразу после обрезания листьев или через пару дней после. Дабы не навредить кусту, листочки нужно срезать острыми ножницами. При этом инструмент следует обрабатывать в дезинфекционном растворе, который позволит защитить растение от массового заражения, в случае, если один из кустов поражен заболеванием.

После этого необходимо провести дезинфекцию, советует автор канала "Летний досуг" в "Яндекс.Дзен". Отлично подойдет опрыскивание раствором марганцовки. Нужно сделать слабо-розовый раствор в чуть подогретой воде.

Эту жидкость следует залить в пульверизатор и равномерно оросить кусты клубники. Сверху влажные кустики нужно присыпать древесной золой. Золу предварительно просейте через сито – она должна быть мелкой.

Через пару дней эту процедуру нужно повторить. Тогда кусты клубники будут защищены от заболеваний и на следующий год снова порадуют садовода отличным урожаем.

Ранее "Утро.ру" делилось главными правилами хорошего урожая клубники. Всего несколько секретов помогут добиться того, чтобы собирать до 1,5 кг ягод с куста.

Ольга ФЕДОРОВА

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