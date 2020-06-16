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Полкило с куста: главные правила хорошего урожая клубники

Полкило с куста: главные правила хорошего урожая клубники
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
На участке нужно сжать три разных сорта этой ягоды

Нет ничего сложного в том, чтобы увеличить урожай клубники. Сегодня "Утро.ру" расскажет, как добиться того, чтобы собирать до 1,5 кг ягод с куста.

Первое правило

Во-первых, на дачном участке нужно сажать не менее трех разных сортов клубники. Лучше подбирать ягоды разного срока созревания, но так, чтобы их цветение происходило в одно время. Перекрестное опыление обеспечит отличный урожай. Опыленные ягоды вырастают крупными и очень сладкими.

Второе правило

Необходимо отслеживать возраст посадок. На одном месте клубника хорошо растет не более четырех – пяти лет. А лучше менять плантацию уже через три года. Самый богатый урожай эта ягода дает на второй и третий годы.

Третье правило

Кусты клубники нельзя сажать хаотично. Ягоду следует высаживать либо в ряд, либо в шахматном порядке. Разброс кустов по участку встречается редко, но некоторые садоводы считают, что можно сажать клубнику на любом свободном месте – это неправильно. Размещать кусты лучше плотно, а вот между рядами следует оставлять большое расстояние.

Четвертое правило

Обязательно нужно удалять усы у всех кустиков, не предназначенных для размножения. Их нужно обрезать, и, чем раньше, тем лучше будет урожай.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно подкармливать помидоры.

Ольга ФЕДОРОВА

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