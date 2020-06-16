Простые советы помогут быстро вырастить вкусные помидоры

Как оказалось, найти применение соде можно не только на кухне, но и в огороде. На даче ее используют еще и в качестве подкормки для помидоров и других насаждений. Она уничтожает грибки, оказывает антибактериальное действие, повышает вкусовые качества томатов, понижает кислотность почвы и убивает гусениц и тлю. К тому же, сода – это натуральное и доступное по цене средство.

Как применять

Чтобы обеззаразить землю перед посадкой нужно сделать раствор в такой пропорции – на 2 л воды 6 ст. л соды. Получившейся смесью нужно обработать контейнеры и грунт, дать высохнуть.

Когда через пару недель появятся всходы, рассаду стоит опрыскать подкормкой – 30 г соды на 3 л воды. Это поможет укрепить иммунитет растения и ускорит его рост. После того как вы высадите рассаду в постоянное место, необходимо вылить 0,5 л раствора (на 10 л воды 0,5 кг соды) под каждый куст.

Для улучшения вкуса помидоров и ускорения их роста нужно каждый день опрыскивать их раствором на соде. Разводится он из расчета на 5 л. воды 200 г вещества.

Благодаря соде можно также избавиться от вредителей на кустах. Для этого понадобится растворить 75 г вещества в 10 л теплой воды. Обрабатывать помидоры стоит один раз в неделю.

Также в середине июля вы можете начать опрыскивать кусты раствором для того, чтобы листва не пожелтела преждевременно. Нужно развести 1 ст. л. соды на 10 л воды. Достаточно будет трех обработок таким составом.

Полезные советы

Если вы хотите уберечь листву от ожогов, то заниматься обработкой стоит после захода солнца или рано утром. Пользоваться разведенным средством нужно сразу после его приготовления, пока оно не потеряло свои полезные свойства. Также в приготовлении раствора необходимо использовать отстоянную воду комнатной температуры.

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