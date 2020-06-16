Этот полезный раствор легко приготовить самостоятельно

Чтобы защитить капусту от вредителей, не обязательно использовать химические препараты. Можно приготовить состав из натуральных препаратов, который послужит еще и хорошей подкормкой. Для него понадобится молочная сыворотка, жидкое мыло, вода и йод.



Народное средства можно использовать в качестве профилактики от болезней и вредителей на капусте, а также при борьбе с ними. На 5 л воды необходимо добавить 1 ст. л жидкого (любого) мыла, десять капель йода. Этот компонент послужит хорошим антисептиком и ускорит формирование кочанов. Третьим компонентом "чудо-средства" является молочная сыворотка. Ее нужно пол-литра на весь раствор. Именно этот простой ингредиент поможет от мелких вредителей (образует тонкую защитную пленку на капусте).

После того как все перечисленные компоненты смешаны, нужно опрыскать полученным раствором капусту. Проводить подобную обработку нужно раз в десять дней, если прошел дождь, то можно и чаще, уточняет автор канала "Удачная дача" на "Яндекс.Дзен".

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