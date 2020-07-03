Урожай может испортиться из-за несоблюдения правил

Многие дачники для красоты композиции стараются посадить в огороде как можно больше деревьев. Но не всегда подобные идеи оказываются удачными. Бывает так, что определенные деревья нельзя размещать рядом. Либо "детище" просто нанесет вам бытовые неудобства.

Какие растения не нужно садить рядом

Так, не стоит около смородины размещать кедровую сосну. Чаще всего от такого "дуэта" появляется ржавчина на других деревьях. Дело в том, что споры от сосны цепляются за смородину, в итоге оба дерева заболевают.

Еще одна "неудачная парочка" – ель и черемуха. На шишках часто появляется грибок, который может вскоре перебраться на черемуху. Это можно не заметить сразу, поэтому, чаще всего, исход очень печальный.

По той же причине – "передаст свои болячки", – нельзя садить рядом осину и сосну. Нужно запомнить и еще несколько нежелательных соседей. Это яблоня около картошки, лиственница у пихты, бук с дубом или грушей, вишня с малиной и груша со сливой.

Какое дерево запрещено садить в огороде

Красивое на первый взгляд и вредное на второй – это береза. Причин, почему ее не стоит садить на даче, несколько. Подросшая березка будет давать значительную тень, а значит остальным "жителям" огорода это помешает созревать. К тому же от этого дерева будет лететь много мусора (особенно осенью).

Кстати, лет через десять береза вырастет настолько, что будет срывать провода и мешать вашим соседям. Ведь тень от нее станет уже приличной. В крайнем случае, если уж сильно хочется, можно ограничиться карликовым вариантом.

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