Во всем важна мера: самые частые ошибки при выращивании помидоров

Во всем важна мера: самые частые ошибки при выращивании помидоров
Фото: Gary K Smith/FLPA/www.globallookpress.com
Чего не стоит делать, если хочется получить богатый урожай томатов

Любой огородник, даже начинающий, мечтает о здоровых и крепких овощах, выращенных своими руками. Томаты возделывать достаточно просто, важно только помнить о том, как это делать правильно. "Утро.ру" публикует советы профессионалов, которые расскажут, какие ошибки чаще всего допускаются при выращивании помидоров. 

Обильная подкормка

Прежде всего, не стоит слишком усердствовать. Это касается и подкормок, и полива, и подрезки растений. Если закармливать кустики удобрениями с большим содержанием азота, листьев будет много, а вот цветов и плодов – мало. 

Большое количество калийных удобрений приведет к тому, что растения не будут правильно развиваться и заболеют вершинной гнилью. При этом эксперты отмечают, что переизбыток калия в подкормках мешает томатам нормально усваивать магний и кальций.

Для предотвращения и борьбы с вершинной гнилью многие используют подкормку на основе кальциевой селитры. Но если ее будет очень много, в растения не поступит фосфор. А именно этот элемент отвечает за размер и качество самих томатов, а также за то, насколько долго вы сможете собирать урожай с кустов.

Избыток борной кислоты в почве вообще может оставить огородников без урожая. Стоит запомнить: больше – не значит лучше.

Радикальная подрезка

Время от времени с кустов помидоров необходимо удалять пасынки и нижние листья. Но и этим процессом не стоит увлекаться, так как таким образом можно вызвать большой стресс у растений. Чтобы томаты нормально росли и цвели, а уже появившиеся плоды не желтели и не трескались, рекомендуют удалять за одну подрезку не более 2-3 листочков. Если кусты запущены и сильно разрослось, для начала лучше убрать половинку листика или пасынка, а через неделю удалить их вовсе.

Обильный полив

Во время плодоношения и созревания помидоры "пьют много воды". Но это совсем не значит, что нужно их обильно поливать. Корням растений необходим воздух, иначе кустики перестанут развиваться, а томаты будут слишком долго созревать.

Также не стоит сначала высушивать почву, а потом обильно заливать ее водой. Из-за таких неоправданных мер на плодах начнут образовываться трещины. Помните, что во всем нужна умеренность. 

Если у вас нет возможности поливать помидоры каждый день, замульчируйте почву. Это позволит ей сохранять влагу дольше и не пересыхать так быстро.

Частое опрыскивание кустов

Помидоры получают все необходимое для роста не только при помощи корней, но и благодаря листьям. В них проходят различные процессы, которые необходимы для будущего урожая. Частое опрыскивание может их нарушить. К тому же, в теплицах частицы растворов часто остаются на листьях "мертвым грузом". В результате листья стареют, засыхают, а помидоры лишаются еще одной возможности "дышать". Чтобы такого не произошло, опрыскивания стоит проводить только по определенному плану – тогда, когда это действительно необходимо из-за возникших проблем и только придерживаясь рекомендаций специалистов.

Большая гордость за свой урожай

Каким бы богатым не был ваш урожай, стоит лишний раз приберечь его от посторонних глаз. И вовсе не потому, что кто-то может сглазить ваши помидоры. Причина намного прозаичней: любой посторонний человек рядом с вашими грядками является потенциальным разносчиком опасных для томатов болезней и вредителей. Так что если хотите похвастаться своими помидорками перед друзьями и знакомыми, лучше всего делать это в социальных сетях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том,как правильно прикармливать томаты в июле.

Александра ЛЕОНИДОВА

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