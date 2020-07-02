Домашние плоды будут радовать огородника до середины октября

Выращивание помидоров требует от садоводов определенной сноровки и внимания – это растение достаточно капризное. Для того чтобы получить хороший урожай томатов, нужно заранее позаботиться о прикормке и правильно ухаживать за растением.

Магний – одно из наиболее важных веществ, необходимых для активного роста помидоров. Дефицит этого элемента приводит к заболеванию растения и негативно сказывается на урожае.

Магний делает плоды вкуснее, сочнее и крупнее. Именно этой подкормкой следует подпитывать растение в июле. При достаточном количестве данного вещества куст будет дольше плодоносить. Если без магния последний урожай огородник снимет где-то в августе, то с правильной подкормкой домашние помидоры будут радовать вас до середины сентября, а то и октября.

Итак, для правильной прикормки томатов в июле в удобрение следует добавлять сульфат магния (магнезию). Для этого нужно растворить 15 г сульфата магния в 10 л теплой воды и нанести питательный раствор на 1 кв. метр. Полив нужно осуществлять под корень и на листы.

При этом нужно иметь в виду, что сульфат магния сочетается не со всеми удобрениями. Его можно смешивать с сульфатом калия и суперфосфатом. С другими удобрениями использовать магнезию нельзя, сообщает автор канала "Дачные советы. Семена Алтая" в "Яндекс.Дзен".

Это очень простое и дешевое средство обеспечит садоводу богатый урожай и сочные крупные плоды.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно поливать томаты.