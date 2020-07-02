Крепкие и без трещин: как правильно поливать огурцы

Крепкие и без трещин: как правильно поливать огурцы
Фото: pixabay.com
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Как вырастить богатый урожай и не допустить ошибок – в материале "Утро.ру"

Существует мнение, что поливать грядки лучше вечером, чтобы за ночь сумели подрасти несколько овощей, ведь кажется, что с утра огурцов всегда больше. Однако такой режим полива актуален только для жарких мест.

Как поливать огурцы: правила

В основном, поливать огурчики рекомендуют с утра. В пользу такого мнения говорит тот факт, что за ночь почва остывает, а значит, корни доставляют плодам меньше питательных веществ.

Также важно учитывать тот факт, что днем листья огурцов активно испаряют влагу и перерабатывают солнечный свет. Из-за этого влага от корней идет к листьям, а не к плодам. То есть растения больше нуждается в воде именно с утра.

Еще один довод – это форма листа. К вечеру они обвисают, поэтому жидкости им требуется меньше, а значит, поливать на ночь нужно не так обильно.

Опытные дачники напоминают, что от лишней влаги в вечернее время огурцам избавиться сложно, и может случиться так, что плоды начнут трескаться. Именно поэтому заливать грядки на ночь стоит только в том случае, если день был очень жарким, воды при этом использовать немного.

Таковы правила полива огурцов. Ранее "Утро" рассказывало, как просто подвязать помидоры. 

Дарья ПЕТРОВА

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