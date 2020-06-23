Богатый урожай: как правильно прищипывать огурцы

Богатый урожай: как правильно прищипывать огурцы
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Уборка плетней овощей в парниках отличается от тех, что растут в открытом грунте

Чтобы получить хороший урожай огурцов, необходимо вовремя прищипывать их стебли. Причем это касается и тепличных, и грунтовых овощей. Данная простая процедура также положительно влияет и на вкус огурцов, поэтому нужно знать и соблюдать несколько правил.

Обработка плетней на открытом грунте

Понять, что уже стоит прищипывать огуречные плети, которые растут в открытом грунте, достаточно просто. Во-первых, боковые побеги должны вырасти до 50 сантиметров в длину. Во-вторых, на них начнут образовываться еще плети, а стебель самих огурцов уже достигнет метра.

Перед тем как приступить к работам, нужно обработать садовый нож (или ножницы) в растворе марганцовки. Выполнять работы руками категорически запрещено: можно повредить огурцы, и тогда хорошего урожая ожидать не стоит. Еще нужно помнить, что за раз следует убрать только около 20% огуречных посадок. Следующий этап необходимо провести через неделю.

Уборка плетней в парниках

Чтобы заранее облегчить себе работу, нужно разводить гибридные сорта огурцов с женским типом растений. В таком случае не придется прищипывать главную плеть. Как только заметите сформированных пять – шесть листьев плети, сразу подвязывайте огурцы к опоре. А вот главный побег этого овоща нужно прищипывать, когда он вырастет в длине до двух метров.

И еще несколько тонкостей. Лишние боковые побеги на стебле до полутора метров срезаются при появлении двух плодов и листьев. Обычно побеги высотой до 70 см формируются быстро, так что их стоит удалять после образования первого плода и листа. Убирать плетни, сформированные на основном стебле высотой больше 140 см, нужно только после образования трех листьев и минимум такого же количества плодов.

Кстати, если не прищипывать огурцы, то их могут повредить болезни и насекомые. Поэтому перед этой процедурой необходимо также обработать посадки специальным составом. Его нужно выбирать, исходя из характеристик сорта огурцов. 

Ранее "Утро.ру" делилось знаниями о том, почему у огурцов желтеют листья. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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