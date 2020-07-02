Прореживать не надо: необычный способ посадки моркови

Прореживать не надо: необычный способ посадки моркови
Фото: pixabay.com
Раствор из клейстера создаст особый микроклимат

Каждый дачник мечтает о том, чтобы вырастить вкусную и сочную морковь. И для этого не обязательно прореживать грядки. Достаточно использовать одну простую хитрость – клейстер.

Рецепт "чудо-средства"

Для изготовления полезного для раствора понадобится три ингредиента и пара емкостей. Это два литра воды, три столовые ложки крахмала и два семени моркови. Также потребуется захватить двухлитровую пластиковую бутылку и лейку.

Необходимо в чашке с водой комнатной температуры развести крахмал. Затем вылить содержимое в кастрюлю с кипящей водой, не забывая постоянно перемешивать. Проверить, что клейстер готов, легко. Он должен без трудностей падать с ложки.

Затем стоит дождаться, когда раствор остынет и наполнить им заранее подготовленную бутылку. С помощью лейки стоит засыпать внутрь семена. После трясем емкость, пока семена не распределятся равномерно.

Как правильно использовать

Распределять "чудо-средство" нужно на политые заранее грядки. Затем равномерно вдоль них вылить содержимое бутылки. При этом необходимо встряхивать бутылку, чтобы остатки семян не осели в ней, а оказались в грядке. В конце следует присыпать все землей.

Кстати, секрет этого средства очень прост. Клейстер высыхает долго, поэтому он сможет обеспечить семенам подпитку и постоянную влагу. То есть создается особый микроклимат, благоприятно влияющий на будущий урожай.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно поливать морковь, чтобы защитить от вредителей. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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