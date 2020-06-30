Вырастить богатый урожай поможет грамотный уход за растениями. Полезные рекомендации – в материале "Утро.ру"

Томаты нуждаются во влаге постоянно, так как большая часть воды содержится в корнях, а листьям ее может не доставать. Однако в самый жаркий период, когда начинают завязываться плоды, поливать помидоры нужно грамотно.

Полив помидоров в теплице и на открытом грунте

Если томаты растут на грядках под открытым небом, то стоит учитывать погодные условия. Если дождей много, то и поливать растение нужно реже.

Осадков давно не было? Значит, поливать помидоры нужно дважды в неделю, а затем провести процедуру мульчирования томатов – это поможет сохранить влагу. На один куст потребуется от пяти до десяти литров воды. Правила полива рекомендуют делать это утром, чтобы листья успели высохнуть к вечеру.

В жаркий период томатам требуется больше воды. Тогда дачникам стоит поливать огород пять раз в неделю, конечно, учитывая состояние растения.

Вода для полива должна быть комнатной температуры – так помидоры не будут испытывать стресс.

Поливать помидоры правильно нужно именно так. Ранее "Утро.ру" поделилось необычным способом просто подвязать помидоры.