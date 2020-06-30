Три простых совета помогут собрать отличный урожай

Томаты требуют особого внимания от садоводов. Есть несколько хитростей, которые позволят собирать помидоры ведрами.

Травяная настойка

Чтобы подготовить питательную смесь для помидоров, нужно нарвать крапивы, мелко нарезать ее – должен получиться почти полный тазик зелени. Потом добавить ковш золы и залить все водой. Емкость нужно чем-то прикрыть (можно досками) и оставить на улице на две недели. Такую настойку следует добавлять к воде и опрыскивать ею помидоры – особенно в период цветения.

Йод

Это вещество очень полезно для томатов. Приготовить питательный раствор просто. В ведро с водой комнатной температуры нужно добавить молоко и несколько капель йода. Затем все следует перемешать и опрыскивать растения примерно один раз в неделю. Такой способ позволит ускорить созревание плодов, отмечает автор канала "Огород без хлопот" в "Яндекс.Дзен".

Березовый гриб

Гриб можно купить в аптеке. Его нужно замочить в пяти литрах воды на ночь. На следующий день полезный для томатов раствор будет готов, можно приступать к опрыскиванию.

Такие хитрости из прошлого обеспечат отличный рост помидоров и богатый урожай.

Ранее "Утро.ру" делилось простым способом подвязывания томатов.