Лион Измайлов победил рак

Лион Измайлов победил рак
Лион Измайлов. Фото: Svklimkin. Собственная работа/wikimedia.org
Публика очень переживала за здоровье знаменитости

Писателю и сатирику Лиону Измайлову удалось преодолеть онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение последних пяти лет.

Как сообщают представители прессы, в 2020 году у него выявили рак кожи на начальной стадии. С тех пор артист строго придерживался рекомендаций медиков и проходил необходимое лечение, благодаря чему страшный недуг удалось победить.

По данным источника, сейчас артист полностью здоров. При этом сам он не делал публичных заявлений о своем самочувствии. Все это время писатель продолжал активно заниматься творчеством и регулярно появляться в социальных сетях.

Сатирик давно стал одним из самых узнаваемых юмористов в России. Его шутки, проникнутые тонкой ироничной наблюдательностью, ценят зрители всех возрастов. Он всегда умел говорить о повседневных вещах легко, метко и по-доброму, именно за это его продолжают любить фанаты из разных поколений. 

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник

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