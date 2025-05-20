Самая сексуальная спортсменка мира сверкнула крепкими бедрами в мини-шортиках

Самая сексуальная спортсменка мира сверкнула крепкими бедрами в мини-шортиках
Алиса Шмидт. Фото: соцсети
Девушка показала роскошную фигуру

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую зарубежные СМИ называют самой сексуальной спортсменкой планеты, снова привлекла внимание поклонников, выложив свежий снимок из тренировочного лагеря.

На фотографии красотка запечатлена в черных облегающих шортах с золотистой вставкой и спортивном топе. Ее фигура выглядит безупречно: стройные, подтянутые ноги, рельефная талия, крепкие, натренированные руки – все это результат упорных ежедневных тренировок. Алиса не скрывает, что спорт занимает огромное место в ее жизни, и к предстоящим стартам она готовится с полной самоотдачей.

Фото: соцсети

Сейчас у спортсменки остается еще почти две недели интенсивной подготовки перед очередным забегом, как она сама отметила в подписи к фото. За ее спортивной и публичной жизнью следит более пяти миллионов подписчиков.

Напомним, Алиса Шмидт представляла сборную Германии на дистанции 4×400 метров и входила в расширенный состав команды на Олимпиаду-2024 года в Париже.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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