Самая сексуальная спортсменка мира сверкнула крепкими бедрами в мини-шортиках

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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую зарубежные СМИ называют самой сексуальной спортсменкой планеты, снова привлекла внимание поклонников, выложив свежий снимок из тренировочного лагеря.
На фотографии красотка запечатлена в черных облегающих шортах с золотистой вставкой и спортивном топе. Ее фигура выглядит безупречно: стройные, подтянутые ноги, рельефная талия, крепкие, натренированные руки – все это результат упорных ежедневных тренировок. Алиса не скрывает, что спорт занимает огромное место в ее жизни, и к предстоящим стартам она готовится с полной самоотдачей.
Сейчас у спортсменки остается еще почти две недели интенсивной подготовки перед очередным забегом, как она сама отметила в подписи к фото. За ее спортивной и публичной жизнью следит более пяти миллионов подписчиков.
Напомним, Алиса Шмидт представляла сборную Германии на дистанции 4×400 метров и входила в расширенный состав команды на Олимпиаду-2024 года в Париже.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.
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